Ein mobiler Blitzer der Polizei Dortmund hat auf der A45 bei Dortmund ein etwas anderes Foto geschossen: Eine Person mit lustigem Kostümkopf sitzt am Steuer. Die Verkleidung erinnert laut Polizei an eine Figur aus der Muppetshow oder der Sesamstraße. (zu dpa: «Blitzer macht Foto von Person in Sesamstraßen-Kostüm») Foto: Polizei Dortmund/DPA