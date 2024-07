Blitz trifft Familie – sechs Verletzte, teils Lebensgefahr

In einem Park in Delmenhorst schlägt ein Blitz in einen Baum ein. Darunter sitzt eine Familie. Alle sechs Menschen werden verletzt.

Delmenhorst (dpa). Bei einem Blitzeinschlag in einem Park im niedersächsischen Delmenhorst ist eine sechsköpfige Familie verletzt worden. Zwei der Verletzten schweben in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Familie – eine erwachsene Person sowie fünf Kinder und Jugendliche – hätten im Graftwiesen-Park unter einem Baum gesessen, in den am Nachmittag ein Blitz einschlug. Beim Rettungseinsatz seien ein Kind und ein Jugendlicher reanimiert worden. Alle sechs Familienmitglieder wurden in Krankenhäuser gebracht.