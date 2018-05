B-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

VfL Altendiez II – VfL Holzappel (So., 12.15 Uhr, Hinrunde 3:3). Nach nur einer Niederlage bei den jüngsten vier Begegnungen glauben Holger Stahlhofen, Maximilian Lenz und ihre Schützlinge vom Lahnblick wieder an das Happy End. Allerdings muss gegen die zuletzt fünfmal ohne Gegentreffer jeweils siegreichen Esterauer eine weitere Überraschung für die Bimbes-Balltreter her, um den Hoffnungsfunken nicht doch vorzeitig auszulöschen. Am Herthasee gelang dies zwar im ersten Vergleich, doch der ambitionierte Nachbar ist gut drauf und hat mit Neu-Trainer Daniel Billaudelle rechtzeitig die Kurve gekratzt...

TuS Weinähr - VfL Bad Ems II (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:1): Nach acht teils deftigen Niederlagen im Frühjahr scheinen am Gelbach nach stattlichen acht Jahren die B-Liga-Lichter auszugehen. Der ...

Lesezeit für diesen Artikel (448 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.