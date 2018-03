Aus unserem Archiv

Beirut

Drei Tage nach dem Absturz eines äthiopischen Verkehrsflugzeugs vor der Küste Libanons konnte der Flugschreiber geortet werden. Die Funksignale der sogenannten «Blackbox» deuteten darauf hin, dass das Wrack acht Kilometer vom Beiruter Flughafen entfernt auf dem Meeresgrund liegt, so der libanesische Verkehrsminister. Die Maschine der Ethiopian Airlines war am Montag kurz nach dem Start in Beirut aus bisher ungeklärter Ursache ins Meer gestürzt. Alle 90 Insassen kamen dabei ums Leben.