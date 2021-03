SP-X/Hinckley. Schwarz ist noch lange nicht schwarz. Das demonstriert Triumph mit seinen beiden Sondermodellen Rocket 3 R Black und Rocket 3 GT Triple Black. Die Roadster-Version des ultrastarken Briten-Cruisers erscheint in einem aggressiven, komplett schwarzen Farbschema, während die tourenfreundlichere GT-Version in einem dreistufigen Farbschema antritt. Beide Modelle weisen zudem einen Front-Kotflügel aus Kohlefaser auf, dazu ein geschwärztes Motorfinish einschließlich schwarz lackierter Auspuffkrümmer, schwarz lackierter Hitzeschilde und in „Crinkle Black“ pulverbeschichtete Ansaugstutzen. Ebenfalls geschwärzt sind die Scheinwerfereinfassungen, Fly-Screen-Halter, Kühlerverkleidungen und Sitzeinfassungen. Auch am Lenker ist alles geschwärzt, darüber hinaus sind schwarz eloxierte Lenkerendenspiegel montiert. Von jedem Modell gibt es weltweilt 1.000 Exemplare.

Die Technik beider Sondermodelle entspricht der Serie: Der 2,5 Liter große Dreizylinder-Reihenmotor leistet 123 kW/167 PS bei 6.000 U/min, das maximale Drehmoment von 221 Nm bei 4.000 U/min ist das höchste aller Serien-Motorradmotoren. Die Rocket 3 R Black kostet 23.750 Euro, die Rocket 3 GT Triple Black ist für 24.550 Euro zu haben. Die Auslieferung der Sondermodelle beginnt im Mai 2021.

Ulf Böhringer/SP-X