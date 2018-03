Bitte keine Trekking-Sandalen – Modetipps für den Sommer

Sie haben noch Trekkingsandalen und Kurzarmhemden im Schrank? Lassen Sie sich damit nicht auf der Berliner Modewoche blicken. Designer Michael Michalsky rät: «Radfahrerhosen und Cargoshorts sollten dringend weg.»

Styling-Fauxpas Trekking-Sandalen: Funktionsschuhe sollten dort bleiben, wo sie funktionieren müssen, meint Mode-Experte Daniel Werner.

Foto: Britta Pedersen – DPA

In Berlin startet am Mittwoch (4. Juli) wieder die Modewoche – Zeit für eine Umfrage zu Trends und Fashion-Flops:

Bernhard Roetzel (45, Autor, «Der Gentleman: Handbuch der klassischen Herrenmode»):

Was brauche ich diesen Sommer unbedingt?

«Ungefütterte Baumwollbinder (Krawatte) mit handrollierter Kante.»

Was gehört in den Altkleidersack?

«Kurzarmhemden.»

Und persönlich: Was war Ihr größter eigener Mode-Fauxpas?

«Beim Modemedienpreis in Düsseldorf als Nominierter im Smoking anzutanzen. Alle anderen trugen Jeans oder helle Anzüge.»

Anja Gockel (44, Designerin):

Was brauche ich diesen Sommer unbedingt?

«Knallige Farbkombinationen, grafische Drucke, Blumenprints, Details aus Spitze – in diesem Sommer ergibt sich eine Auswahl, die grenzenlos ist. In der raffinierten Kombination entsteht der unverwechselbare Look. Dazu Schuhe mit Plateau- oder Keilabsatz – und Sie liegen genau im Trend.»

Was gehört in den Kleidersack?

«Alles, was mir nicht mehr steht, sollte in den Kleidersack. Mein Tipp wäre: Jeansröcke, T-Shirts mit Aufschrift, spitzzulaufende Schuhe und einfach alles, was nicht sitzt.»

Und persönlich: Was war Ihr größter eigener Mode-Fauxpas?

«Vor 16 Jahren: Zum Afterwork-Beratertreffen sich mal richtig aufgestylt. Mit einem weiten Lackrock, knalliger Korsage – nur leider waren alle anderen im Ralph Lauren Poloshirt. Peinlich, peinlich. Ich habe das Beste daraus gemacht. Es ist heute noch Gesprächsthema.»

Daniel Werner (32, Manager des Geschäfts «14 oz. Berlin»):

Was brauche ich diesen Sommer unbedingt?

«In diesem Sommer gehört zum perfekten Outfit auf jeden Fall ein Loafer oder ein Bootsschuh mit Brogues-Muster (Lochmuster)»

Was gehört in den Altkleidersack?

«Trekkingsandalen außerhalb der Alpen. Funktionsschuhe sollten dort bleiben, wo sie funktionieren müssen.»

Und persönlich: Was war Ihr größter eigener Mode-Fauxpas?

«Nietenhandschuhe à la Michael Jackson im Club zu tragen. Diesen Fauxpas wollte ich eigentlich endlich vergessen.»

Elna-Margret zu Bentheim (33, Geschäftsführerin Modelabel Unrath & Strano):

Was brauche ich diesen Sommer unbedingt?

«Unser nudefarbenes (hautfarbenes) "Elna-Drape-Dress", was aussieht wie aus dünnem Leder gemacht.»

Was gehört in den Altkleidersack?

«Unstylische Abendgarderobe/Abendkleider aus Dupionseide!»

Und persönlich: Was war Ihr größter eigener Mode-Fauxpas?

«Ein selbstgenähtes Ensemble aus pinkfarbenem Kunstleder mit 18.»

Sissi Goetze (31, Designerin):

Was brauche ich diesen Sommer unbedingt?

«Ein kühles Bier und eine Cricket-Mütze.»

Was gehört in den Altkleidersack?

«Deep V-Neck T-Shirts (T-Shirts mit tiefem V-Ausschnitt).»

Und persönlich: Was war Ihr größter eigener Mode-Fauxpas?

«Deep V-Neck T-Shirts (T-Shirts mit tiefem V-Ausschnitt).»