Bistum Mainz stellt sich neu auf: Künftig 46 Pfarreien

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen und immer weniger Priester stellt sich das Bistum Mainz neu auf. Aus den bislang 134 Pfarrgruppen und Pfarreienverbünden sollen bis zum Jahr 2030 insgesamt 46 neue Pfarreien entstehen. An diesem Donnerstag ist mit der Errichtung von 46 sogenannten Pastoralräumen offizieller Auftakt zur zweiten Phase der Strukturreform. Aus diesen Zusammenschlüssen sollen die neuen Pfarreien hervorgehen. «Es ist ein Einschnitt in der Geschichte des Bistums», sagte Bischof Peter Kohlgraf am Mittwoch.