Sturmtief «Xynthia» hat auf dem Weg in Richtung Deutschland bisher 14 Menschen im Westen Europas das Leben gekostet. Für Frankreich war es das schlimmste Unwetter seit mehr als zehn Jahren. Dort gab es zehn Tote. An den Küsten erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h. Laut Deutschem Wetterdienst soll das Sturmtief am Nachmittag mit Orkanböen über Nordrhein-Westfalen und den Westen Baden-Württembergs ziehen. Auch über der Nordsee wüten Stürme in Orkanstärke.