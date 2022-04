Limburg

Kirche

Bischof Bätzing ruft in Osterpredigt zu Hoffnung auf

Trotz Krieg, Klimawandel und Corona-Krise dürfen die Menschen nach Ansicht des Limburger Bischofs Georg Bätzing die Hoffnung nicht verlieren. Der Mensch dürfe die Suche nach dem verlorenen Paradies nicht aufgeben, sagte Bätzing in seiner Predigt am Ostersonntag im Limburger Dom nach Mitteilung des Bistums. Die Auferstehung Jesu an Ostern sei «die Botschaft der Hoffnung überhaupt», sagte der Bischof, der auch Vorsitzender der Katholischen Bischofskonferenz ist.