Bis zu 320 Kilometer Reichweite – Scania Citywide BEV

SP-X/Koblenz. Scania bringt die neue Generation des Niederflurbusses Citywide auch in einer batterieelektrischen Variante. Der E-Bus ist für den Einsatz im städtischen Umfeld gedacht. Bis zu 100 Passagiere dürfen mitfahren.

Der Bus kann mit Akku-Größen von 254 kWh oder 330 kWh geordert werden. In der Spitzenkonfiguration ist eine Reichweite von bis zu 320 Kilometer möglich. Das Nachladen an einer Ladesäule gelingt mit bis zu 300 kW. Alternativ können die Akkus über Stromabnehmer an Haltepunkten entlang der Strecke schnellgeladen werden. Der E-Motor leistet 250 kW/340 PS.

Elfriede Munsch/SP-X