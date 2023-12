Warenrückruf

München

Bio-Frucht-Nuss-Schoko-Mix wegen Salmonellen zurückgerufen

Eine Charge der «Ehrlich Bio! Frucht Nuss & Schokolade» ist am Donnerstag zurückgerufen worden. Grund sei «der Nachweis von Salmonellen in einer der Zutaten», teilte die Bio-Nahrungsmittel Produktions- und Handels GmbH mit. Betroffen sei die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2024. Sie wurde laut dem Bund-Länder-Portal Lebensmittelwarnung.de in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen vertrieben.