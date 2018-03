Bingen bereitet Ailton triumphalen Empfang

Kein Teaser vorhanden

Umlagert von Fotografen und Kameraleuten war Ailton bei seiner Präsentation am Binger Hessenhaus.

Foto: Gert Adolphi

Der Hassia-Manager hatte den spektakulären Transfer eingefädelt. Rückendeckung bei seiner – wie er selbst sagte – "verrückten Idee" hatte Seidel vom Vorstand bekommen. Das mediale Interesse und der Publikumsandrang gaben Manager und Verein zumindest vorerst recht.

"Momentan habe ich keine Verletzung", versicherte Ailton. "Mein Körper ist fit. Ich habe keine Schmerzen. Vielleicht spiele ich noch ein, zwei Jahre. Ich bin motiviert und werde mich auf Fußball konzentrieren." Allerdings verlässt sich der Verein nicht auf die Aussage des 39-Jährigen über seinen körperlichen Zustand. Er wird einen Personaltrainer zur Seite gestellt bekommen, der ihn auf das Niveau heben soll, um in der Verbandsliga auch konditionell mithalten zu können. Ins Mannschaftstraining soll der Brasilianer möglichst umgehend einsteigen. "Wenn er körperlich das Gefühl hat, dass es passt, und wir das Gefühl haben, dass es passt, wird er spielen", sagte Seidel. "Er will einen guten Abschluss seiner Fußballkarriere haben. Die Chance dafür hat er hier in Bingen."

Der Vertrag zwischen Spieler und Verein ist unterzeichnet, die Spielberechtigung liegt noch nicht vor, da es sich um einen internationalen Transfer handelt. Die Hassia hofft, diese Hürde in den nächsten acht Tagen zu nehmen.

Ailton hatte nach eigenen Angaben vor einem halben Jahr ein Angebot von einem mexikanischen Zweitligisten. Auch in seinem Heimatland Brasilien hätte er in der zweiten oder dritten Liga spielen können. "Meine Priorität bei der Arbeit war immer Deutschland", sagte der Fußballer des Jahres 2004. "Hier habe ich alles gewonnen. Ich habe großen Respekt vor dem deutschen Fußball." Hassia Bingen war ihm vor seinem Engagement allerdings kein Begriff. "Man nimmt nur Notiz von der ersten, zweiten, dritten Liga", sagte Ailton. "Ich habe mit dem Manager gesprochen. Jetzt weiß ich, was Hassia Bingen ist. Das Angebot ist gut, und Motivation habe ich immer."

Seidel ist überzeugt, dass sich die Verpflichtung für die Hassia auch sportlich lohnt. "Ailton ist ein Typ, der positiv verrückt ist", sagte der Manager. "Wir sind sehr optimistisch, weil wir glauben, dass er zur Hassia passt." Gert Adolphi