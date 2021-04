SP-X/Santa Clara. Der Chip-Entwickler Nvidia hat einen neuen Prozessor für die Rechner in künftigen autonomen Autos vorgestellt. Ab 2025 soll der zentraler Steuer-Chip namens „Atlan“ in Serienautos die Roboterauto-Funktionen steuern sowie den Betrieb von Bordcomputer und Infotainmentsystem übernehmen. Zu den Besonderheiten zählt den Entwicklern zufolge die hohe Rechenleistung von 1.000 Billionen Rechenoperationen in der Sekunde (TOPS) – der vierfache Wert aktueller Chips.

Die kalifornische Firma Nvidia ist vor allem als Hersteller von schnellen Grafikkarten für Computerspiele bekannt geworden. Seit einigen Jahren nutzt das Unternehmen sein Gaming-Know-how auch für den Automobilsektor und wird zunehmend vom Zulieferer zu einem wichtigen Kooperationspartner. Zu den aktuellen und ehemaligen Kunden zählen unter anderem Tesla, Daimler und Hyundai.

Holger Holzer/SP-X