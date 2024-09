Billig-Lösungen gegen Knarzen und Klappern im Auto

Anzeige

Hamburg (dpa/tmn). «Twierp, Twierp», «tsch, tsch, dfff» oder «dock-dock»? Wie hört sich Ihr nervigstes Geräusch an, das Ihre Inneneinrichtung im Auto zuweilen oder gar ständig produziert? Das macht sie gar nicht? Super – aber für alle anderen gibt es vielleicht eine billige Lösung, die gegen ständiges Knistern, Klappern oder Knarzen im Interieur hilft.

Denn solche Störgeräusche – oft bei älteren Autos – können einem ziemlich auf die Nerven gehen. Und gerade hier ist die Garantie meist abgelaufen und Werkstattkosten für sowas will man sich dann möglichst sparen. Alternativ können selbstklebende Filzgleiter für Möbel einigen Stellen wirksam zu Leibe rücken, berichtet die «Auto Bild» (38/2024).

So konnten die Redakteure etwa bei einem Dauertestwagen durch ein Unterkleben solcher Gleiter an den Kontaktstellen einer klappernden Hutablage und einer bei jedem Kontakt knarzenden Mittelarmlehne zur Geräuschlosigkeit verhelfen. Auch das klappernde Handschuhfach und andere beanspruchte mechanische Stellen im Auto-Interieur dürften sich so mit etwas Fingerarbeit zur Ruhe bringen lassen.

Solche Gleiter sind schon für wenige Euro zu haben. Aber Achtung, wenn's schön aussehen soll: Zeit, Hitze und die Kombination aus Klebstoff und Automaterial können für unschöne Spuren sorgen.

Wer im Außenbereich schnell tätig werden will, kann witterungsbeständiges Karosserie-Dichtband nutzen. Damit lassen sich laut «Auto Bild» zum Beispiel scheppernde Nummernschilder stilllegen.