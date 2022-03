Bike-Touristen zunehmend elektrisiert – ADFC Radreiseanalyse 2022

SP-X/Berlin. Urlaub mit dem Fahrrad liegt im Trend. Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland haben vergangenes eine Urlaubsfahrt per Rad unternommen, wie aus einer Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) unter mehr als 10.000 Bürgern hervorgeht. Gegenüber 2020 mit 3,5 Millionen Fahrradurlaubern ist das ein deutlicher Anstieg, allerdings blieben die Zahlen noch weit unter Vor-Corona-Niveau. In 2018 und 2019 wurden 5,5 beziehungsweise 5,4 Millionen Radtouristen gezählt. Deutlich zugenommen hat vergangenes Jahr die Zahl der Fahrrad-Tagesausflügler um 11 auf 42 Millionen.

Bemerkenswert war 2021 außerdem der stark gestiegene Anteil der E-Bike-Nutzer unter den Fahrradurlaubern. 2018 gaben lediglich 23 Prozent an, ein elektrisch unterstütztes Fahrrad für die Urlaubsfahrt zu nutzen, vergangenes Jahr lag der Anteil bei bereits 42 Prozent.

Der ADFC hat unter anderem auch nach den Gründen für die Radreise gefragt. Mit 80 Prozent wichtigstes Motiv ist demnach der Wunsch, viel von Land und Leuten mitbekommen zu wollen. Für 67 Prozent ist der Aktivurlaub wichtig, 52 Prozent wollen ökologisch reisen, 48 Prozent ihre Gesundheit fördern.

Die beliebtesten Radfernwege verlaufen entlang von Flüssen. Die mit Abstand begehrtesten Routen sind Weser-Radweg (13,9 %) und Elbe-Radweg (12,3 %), dahinter folgen Main-Radweg (8,2 %), Ostseeküsten-Radweg (7,7 %) sowie Ruhrtal-Radweg (6,5 %). Die beliebtesten Regionen für Radreisen waren Emsland/Osnabrücker Land, Mecklenburgische Ostseeküste und der Bodensee.

Mario Hommen/SP-X