Big Show in Frankfurt: Fünf Gesichter beim NFL-Gastspiel

Zum zweiten Mal überhaupt kommt die NFL mit einem Saisonspiel nach Deutschland. Doch in diesem Jahr sind echte Titelanwärter auf dem Feld in Frankfurt.

Star der Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Drei Millionen Anfragen, 48 000 Tickets, zwei Titelanwärter der NFL: Im Fußball-Stadion in Frankfurt bahnt sich an diesem Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) ein – zumindest in Europa – seltenes Football-Spektakel an.

Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes bekommt es mit den offensivstarken Miami Dolphins zu tun. Erwartet werden wie im Vorjahr in der Allianz Arena von München großer Sport und eine noch größere Show.

Patrick Mahomes

Die Grippesymptome sind vorbei, das Deutschland-Abenteuer kann kommen. Der Quarterback der Chiefs ist das Aushängeschild der NFL und freut sich auf die Partie in Frankfurt. «Das ist aufregend, die Kultur dort zu sehen. Sie genießen es. Football wird ein weltweiter Sport», sagte der 28 Jahre alte Mahomes. Am Freitag präsentierte er sich gut gelaunt und im gelben Shirt beim Training, das auf dem DFB-Campus mit Blick auf die Frankfurter Skyline abgehalten wurde. Das 9:24 gegen Denver will Mahomes an diesem Wochenende gutmachen.

Alexander Steinforth

Der NFL-Deutschland-Chef gehört zu den aktuell gefragtesten Akteuren. In sportlicher NFL-Jacke aus blauem Cord stellt er sich den Fragen – auch zu Taylor Swift. Als Swifty, wie sich die Hardcore-Fans der Popsängerin nennen, will er sich allerdings nicht bekennen. «Ich bin vor allen Dingen Fan der NFL und der Teams, die hier spielen», sagte Steinforth. Mehr noch freue er sich, dass es überhaupt zwei Spiele in diesem Jahr in Deutschland geben kann. «Wir haben dieses Jahr die besondere Situation, dass wir noch das Spiel aus Mexiko bekommen haben, wo dieses Jahr nicht gespielt werden kann.»

Andy Reid

In kurzen Hosen leitete der 65-Jährige am Freitag die erste und einzige für Medien geöffnete Einheit der Chiefs an. Reid hat die Chiefs zu zwei Meisterschaften in der NFL geführt und schon Anfang dieser Woche seine Vorfreude auf Deutschland signalisiert. «Ich weiß, dass die Deutschen American Football lieben. Es wird einen ordentlichen Lärm geben im Stadion, für beide Teams», sagte Reid. Als er auf die kulinarischen Höhepunkte des Gastgeberlandes angesprochen wurde, sagte der Head Coach: «I like Bratwurst. I like Schnitzel.» Lange hat er für diesen Genuss nicht Zeit, denn Kansas City reiste über zwei Tage später an als Miami.

Tyreek Hill

Seine Mitspieler bezeichnen ihn als «schnellsten Mann der Welt», Chiefs-Coach Reid nennt den Wide Receiver «eine Herausforderung». Mehr noch: «Er ist ein guter Spieler, er macht das jetzt schon eine Weile – und er lässt nicht nach.» Hill stand bis März 2022 bei Kansas City unter Vertrag. «Ich bin sein größter Fan, wenn wir nicht gerade in Deutschland gegen ihn spielen», sagte Reid. Hill selbst betonte: «Ich will, dass sie ein gutes Spiel machen, aber gleichzeitig will ich sie auch fertig machen.» Nach acht Saisonspielen hat Hill bereits 1014 Yards durch gefangene Pässe erzielt. Damit ist er der erste Spieler seit 62 Jahren mit über 1000 sogenannten Receiving Yards in den ersten acht Saisonspielen eines Teams.

Taylor Swift

Das Gesicht, das vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht in Frankfurt auftaucht. Doch in der Woche vor dem Spitzenspiel drehte sich fast alles um die Pop-Gigantin, die in den vergangenen Wochen Händchen haltend mit Chiefs-Star Travis Kelce fotografiert wurde. Zahlreiche Fans hoffen deshalb auf ein kurzes Gastspiel von Swift im Fußballstadion, bevor es am 9. November mit ihrer Tour in Buenos Aires weitergeht. 2024 kommt der Superstar dann sicher nach Deutschland: Geplant sind Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München.