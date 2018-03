Bierhoff: Keine höhere Titelprämie bei EM 2012

Die Titelprämie für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2012 soll sich nach Angaben von Teammanager Oliver Bierhoff an den vergangenen Turnieren orientieren.

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff will beim Titelgewinn nicht noch mehr Geld auf den Tisch legen.

Foto: Uli Deck. – DPA

Für einen Triumph bei der WM vor zwei Jahren und der Europameisterschaft 2008 hätten die Schützlinge von Bundestrainer Joachim Löw jeweils 250 000 Euro kassieren können. «Die UEFA-Gelder für das EM-Turnier sind nur 500 000 Euro höher als 2008. Insofern sehe ich da nicht viel Spielraum», sagte Bierhoff der «Sport Bild».

Im November werde der Mannschaftsrat mit DFB-Präsident Theo Zwanziger und DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach über die Prämie bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine verhandeln. «Ich denke, wie in der Vergangenheit wird es zu einer schnellen Einigung kommen», sagte Bierhoff. Die Vereinbarung solle «erneut erfolgsabhängig abgeschlossen werden».

Bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich hatten die deutschen Nationalspieler jeweils 150 000 Euro für den zweiten Platz erhalten, Rang drei beim Weltturnier in Südafrika brachte den Profis 100 000 Euro ein. In der Qualifikation zum kommenden Großereignis hatten die Topverdiener 180 000 Euro eingestrichen.