Biedermann schwimmt erneut Weltjahresbestzeit

Aus unserem Archiv

Moskau

Weltrekordler Paul Biedermann ist bereits zu Beginn der Kurzbahn-Saison in Form. Der 25-Jährige aus Halle/Saale schwamm zwei Tage nach seiner Weltjahresbestzeit über 200 Meter Freistil in Stockholm nun auch über die doppelte Distanz so schnell wie noch kein Konkurrent in diesem Jahr.