Hochfilzen

Änderungen im Rennkalender

Biathlon-Weltcup: Start in Finnland, dann nach Österreich

Auch im Biathlon-Weltcup kommt es durch die Coronavirus-Pandemie zu Änderungen. Zumindest bis Weihnachten sollen viele Ortswechsel vermieden werden, so dass die ersten 22 Weltcup-Rennen von Ende November an in Finnland und Österreich ausgetragen werden.