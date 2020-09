Altenberg

Titelkämpfe in Altenberg

Biathlon-DM: Zweiter Titel für Denise Herrmann

Denise Herrmann hat bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften ihren zweiten Titel gewonnen. Einen Tag nach ihrem Sieg im Sprint war die Ex-Weltmeisterin am Sonntag in Altenberg auch in der Verfolgung nicht zu schlagen.