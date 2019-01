Ruhpolding

Das ursprünglich für Mittwoch geplante erste Rennen des Biathlon-Weltcups im oberbayrischen Ruhpolding soll am Donnerstag nachgeholt werden. Der Sprint der Herren über zehn Kilometer wird voraussichtlich um 11 Uhr nachgeholt, wie der Biathlon-Weltverband am Dienstag mitteilte. Der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer soll am Donnerstag wie geplant um 14.30 Uhr starten. Aufgrund der großen Schneemenge ist bis mindestens Mittwoch der Katastrophenfall im Landkreis Traunstein ausgerufen.