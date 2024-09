ARCHIV - Biathlon\ Weltmeisterschaft, Massenstart, Damen am 19.02.2017 in Hochfilzen (Österreich). Laura Dahlmeier aus Deutschland zeigt ihre Medaillen. Die nun siebenmalige Weltmeisterin gewann Gold in der Verfolgung, im Einzel, Massenstart, der Damen- und Mixed-Staffel sowie Silber im Sprint. (zu dpa: «Biathlon: WM-Vergabe an Hochfilzen und Oslo») Foto: picture alliance/DPA