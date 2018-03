Biathletinnen mit Staffel Zweite – Nebelchaos bei Männern

Aus unserem Archiv

In den Einzelrennen holen die deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof kein Podest. Laura Dahlmeier und Simon Schempp sind noch nicht in Form und werden in den Staffeln geschont. Dennoch laufen die Damen auf Rang zwei, die Herren sind im Nebelchaos chancenlos.