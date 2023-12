Biathletinnen hoffen auf Steigerung mit der Staffel

Das deutsche Biathlonteam wünscht sich einen positiven Abschluss des Weltcups in Hochfilzen. Zwei Chancen auf das Podest gibt es am Schlusstag noch.

Franziska Preuß (l) und Vanessa Vogt aus Deutschland lächeln nach dem Rennen. Foto: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa

Hochfilzen (dpa). Nach den Einzelrennen ohne Podestplatz wollen die deutschen Biathletinnen zum Weltcup-Abschluss in Hochfilzen mit den Staffeln überzeugen. «Es heißt, im Team gemeinsam anzugreifen. Ich hab' mega Bock, das mit den Mädels zu rocken», sagte die Thüringerin Vanessa Voigt in Österreich. Am Sonntag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) geht es für die deutsche Frauen-Mannschaft um den zweiten Podestrang des WM-Winters. In der vergangenen Woche hatte es in Schweden bereits zu Rang drei gereicht.

«Natürlich hat man jetzt vielleicht gesehen, dass wir hier im hinteren Feld mitkämpfen. Aber in der Staffel muss auch bei den anderen Mannschaften alles stimmen. Wenn die patzen, müssen wir da sein», sagte Voigt, die als 14. in der Verfolgung am Samstag im Pillerseetal noch die bestplatzierte Deutsche war. Schmerzlich vermisst wird die mit dem Coronavirus infizierte Franziska Preuß, die am Freitag kampflos die Führung im Gesamtweltcup verlor, weil sie nicht antreten konnte. «Zwar fehlt jetzt das Gelbe Trikot, aber auch wir anderen können das gemeinsam rocken», sagte Voigt.

Nach zehn Podestplätzen in zehn Rennen in Schweden lief es in Hochfilzen bislang nicht wie erhofft. Auch Philipp Nawrath verlor sein Gelbes Trikot und liegt nicht mehr an der Spitze des Gesamtklassements. Die Männer treten am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) ebenfalls noch in der Staffel an und müssten sich gegen starke Konkurrenz aus Norwegen, Schweden und Frankreich behaupten.