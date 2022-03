Biathletin Hinz verpasst wegen Corona Saisonfinale in Oslo

Oslo (dpa). Die 29-Jährige teilte in einer Instagram-Story ein Bild von einem positiven Schnelltest und schrieb dazu: «Aus is, gar is, guad is.» Aufgrund der Kürze der Zeit wird ihr Startplatz nicht neu vergeben, sodass ab Freitag Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Voigt und Franziska Hildebrand für das DSV-Team am Holmenkollen an den Start gehen.

Am Freitag stehen die beiden Sprintrennen an, ehe am Wochenende die Verfolger und zum Abschluss die Massenstarts auf dem Programm stehen.