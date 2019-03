Angeführt von den Weltmeistern Denise Herrmann und Arnd Peiffer sowie mit Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier treten die deutschen Biathleten beim Weltcupfinale in Norwegens Hauptstadt Oslo an.

Vier Tage nach dem Ende der WM im schwedischen Östersund starten die Skijäger am Holmenkollen in Bestbesetzung. Der neunte Weltcup des Winters beginnt am Donnerstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit ...