Peking

Winterspiele in Peking

Biathlet Lesser provoziert mit Kritik an Olympia-Prämien

Biathlet Erik Lesser hat in den sozialen Medien mit einer provokanten Kritik an den Siegprämien für Medaillengewinne bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine Kontroverse um die Honorierung von Athleten ausgelöst.