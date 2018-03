Aus unserem Archiv

Karlsruhe

Im Prozess um den ehemaligen Waffenhändler Karlheinz Schreiber zeichnet sich eine Wiederaufnahme des Verfahrens ab. In der Revisionsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof kritisierten sowohl die Anwälte von Schreiber als auch die Bundesanwaltschaft Fehler im Urteil von 2010. Damals war Schreiber wegen Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. In der Hauptsache geht es um die Frage, ob Schreiber im Tatzeitraum seinen Lebensmittelpunkt in Kanada oder in Deutschland hatte.