Beyoncé und Jay-Z kündigen Welttournee an – auch Deutschland

US-Sängerin Beyoncé geht mit ihrem Ehemann und Rapper Jay-Z gemeinsam auf Welttournee und kommt dabei auch nach Deutschland. Die von Juni bis Oktober laufende Tour mit dem Titel „On the Run 2“ macht am 28. Juni in Berlin und am 3. Juli in Köln Station, heißt es auf der Website zum Streamingdienst Tidal. Das Paar war zuletzt 2014 gemeinsam auf Tour. Neben dieser „On the Run“-Tour kam Jay-Z im September 2016 auch zum Abschlusskonzert von Beyoncés „Lemonade“-Tournee in New Jersey mit auf die Bühne. Sie haben mehrere Titel zusammen aufgenommen.