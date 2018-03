Betzdorfer C-Jugend startet ins Abenteuer Regionalliga

Kein Teaser vorhanden

Der Kader der C-Junioren der SG 06 Betzdorf, von links, hintere Reihe: Onur Kilic, Furkan Ekiz, Dustin Pauls, Ali-Yasar Yilmaz, Silas Eckenbach, Jan-Niklas Friedrich, Flavio Giehl; mittlere Reihe: Darian Leicher, Jan-Luca Krämer, Finn Obecny, Rilind Kuqi, Tobias Berger, Florian Wahl, Trainer Torsten Neitzert, Betreuer Ralf Berger; vordere Reihe: Furkan Celebi, Tolga Kücüker, Niklas Platte, Justus Stühn, Sebastian Theis, Emran Özcal, Maurizio Puligheddu. Foto: Jürgen Vohl

Der Klassenverbleib soll es am Ende sein, schließlich ist die Regionalliga für alle Beteiligten Neuland. Dennoch gehen die Betzdorfer zuversichtlich in die Spielzeit: In der Vorbereitung zeigte die SG 06 in Testspielen gegen die Regionalligisten Eisbachtaler Sportfreunde (2:0), 1. FC Köln (3:1) und Bayer Leverkusen (3:4) gute Leistungen und überzeugte auch ihren Trainer. "Die Spiele haben gezeigt, dass wir bestehen können", sagt Neitzert, der davon ausgeht, dass sich sein Team mit den Mitaufsteigern sowie Eisbachtal und Mayen um die Plätze streiten wird.

Den Betzdorfern stehen dafür noch acht Spieler aus der Vorsaison zur Verfügung. Vor allem die Viererkette blieb komplett zusammen und bildet nun das Gerüst des Teams. "Da haben wir die geringsten Probleme", sagt der Trainer. Im Angriff verstärkte sich die SG 06 mit Tolga Kücüker (Sportfreunde Daaden), den Neitzert schon in der Vorsaison nach Betzdorf holen wollte. Dennoch scheint der Kader nicht ausgeglichen besetzt, deshalb warnt auch der Trainer: "Uns darf nicht viel passieren."

Dennoch oder gerade trotzdem betreiben die C-Junioren einen hohen Aufwand: In der Vorbereitung trainierte die Mannschaft vier- bis fünfmal in der Woche, dazu kam jeweils noch ein Testspiel. Während der Saison wird viermal trainiert. Zudem sind einige Spieler in der Rheinlandauswahl und am Stützpunkt aktiv. Die Belastung ist also hoch, auch für den Trainer, der nach dem Wechsel von Uli Molzberger zur B-Jugend noch als Einzelkämpfer unterwegs ist.

Und nun wollen die Betzdorfer den Ertrag einholen. Zum Auftakt geht es für die SG 06 gleich gegen die beiden Mitaufsteiger: Nach der Partie in Schifferstadt folgt am Samstag, 25. August, ab 14.30 Uhr das Heimspiel gegen die JFG Schaumberg-Prims. Dabei misst Neitzert dem Auftakt eine besondere Bedeutung bei: "Das erste Spiel ist immer das schwerste. Der Start ist wichtig. Wir wollen zumindest nicht verlieren, ein Punkt sollte für uns drin sein."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow