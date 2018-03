Betzdorfer B-Junioren holen den ersten Punkt

Kein Teaser vorhanden

Der Start misslang jedoch, die Klimaanlage im Bus war ausgefallen, die Fenster ließen sich nicht öffnen. So kamen die Betzdorfer geschafft in Ludwigshafen an und standen in der ersten Hälfte auch unter Druck. Doch Torwart Sebastian Kahlke verhinderte mehrfach einen möglichen Rückstand (15., 30.). Im Spiel nach vorne waren die Gäste effektiver: Joshua Brenner schlenzte einen Freistoß aus 22 Metern gefühlvoll über die Mauer zur Führung in den Winkel (22.). Die Gastgeber glichen in der 27. Minute aus.

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten: Für Betzdorf verpassten Moritz Schuhen (50., 62.), Brenner (70.) und Sven Heidrich (71.) die erneute Führung jeweils knapp; auf der Gegenseite reagierte Kahlke dreimal (55., 65., 80.) jeweils glänzend. Tore fielen dennoch: In der 78. Minute ging der SC in Führung, doch nur eine Minute später schlug Brato mit seinem Tor nach schneller Drehung aus zwölf Metern zurück. Trainer Lindlein stellte nach diesem Erfolgserlebnis fest: "Die Mannschaft hat sich dieses Unentschieden hart erarbeitet und deshalb auch verdient. Das Erfolgserlebnis war sehr wichtig, jetzt wollen wir gegen die bisher punktlose SG Blaubach am kommenden Wochenende auch unseren ersten Sieg." ot

Betzdorf B: Kahlke – Bommer, Speicher, Brato, Schütz (41. Pfeifer) – Heuer (41. Keller), Utsch, Stark (70. Ekiz), Heidrich – Schuhen (76. Meyer), Brenner.