Betzdorf verteilt gegen Salmrohr viele Geschenke

Viel zu tun hatten Kapitän Sebastian Land (links) und seine Mitspieler der SG 06 Betzdorf in der Defensive gegen den FSV Salmrohr. Die Gastgeber leisteten sich dabei jedoch zu viele Fehler und verloren.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Dass der Sieg für den neuen Tabellenführer FSV Salmrohr unterm Strich in Ordnung ging, dass die Gäste technisch besser, meist den entscheidenden Schritt schneller am Ball waren und vor allem im Mittelfeld das Heft des Handelns in der Hand hatten – unbestritten. Doch die Frage, was gegen den Favoriten wohl möglich gewesen wäre, hätte Betzdorf mit seinen Abwehrschnitzern nicht schon in Hälfte eins das Spiel quasi abgeschenkt, drängte sich dann doch auf. "Sicher war die Niederlage so überflüssig wie ein Kropf", haderte auch Borr, um sogleich das Betzdorfer Defensivverhalten drastisch zu beschreiben: "Ganz schlimme, katastrophale, taktische Fehler gepaart mit Unkonzentriertheiten waren das." Damit meinte der Trainer zum Beispiel das 0:1 durch Gustav Schulz, dem ein Stellungsfehler des ansonsten gut spielenden rechten Außenverteidigers Ersel Sahin vorausgegangen war (7.).

Doppelt ärgerlich war dieser Rückstand, da die SG ihre erste gute Gelegenheit durch Daniel Hammel kurz zuvor nicht hatte nutzen können (4.). Beim 0:2 agierte Betzdorf zunächst im Mittefeld erneut passiv, Salmrohr riss wieder geschickt ein Loch in die SG-Viererkette, Daniel Petersch passte von rechts an den kurzen Pfosten, und Robin Mertinitz traf aus kurzer Distanz (16.).

0:2 nach rund 15 Minuten bei hochsommerlichen Temperaturen – eigentlich eine miserable Ausgangslage. Doch in Minute 26 nutzte Betzdorf die Unsicherheiten von FSV-Torwart Sebastian Grub: Sven Baldus hatte auf Philipp Böhmer quergelegt, der aus 19 Metern abzog. Grub ließ abprallen, Hammel staubte ab – nur noch 1:2.

Doch nur zehn Minuten später fing sich Betzdorf das nächste leichte Gegentor durch Tobias Baier, bei dem unter anderem Torwart Sven-Uwe Neuser nicht besonders glücklich aussah – es sollte nicht sein letzter Schnitzer gewesen sein.

Nach der Pause brachte Borr in Bayram Basyigit eine zweite Spitze, dennoch wirkte die SG nicht nur auf Gästetrainer Patrick Klyk zunächst lange "mausetot" und hatte Glück, dass Salmrohr seine Konter nicht entschlossen setzte (58., 70. Toppmöller, 73. Schroeder). "Ich wusste aber auch, dass die wiederauferstehen, sobald der Anschluss fällt", hatte Klyk die hektische Schlussviertelstunde der Partie vorausgeahnt: Enes Cimen, mit dem Dampf auf Betzdorfs linke Seite kam, steckte auf Hammel durch, der aus spitzem Winkel das 2:3 machte (76.).

Nicht erst jetzt ließen sich die Gäste lange Zeit, der Betzdorfer Anhang tobte (Schroeder flog wegen Zeitspiels vom Platz, 90. + 2) und hätte sich fast noch über den Ausgleich ärgern können: Nach erneutem 16-Meter-Flachschuss von Böhmer hätte Hammel den Abpraller von Grub nutzen und sich zum Mann des Tages schießen müssen (88.). So setze Alexander Adrian auf der Gegenseite den x-ten FSV-Konter zur Entscheidung (90.+1). "Wer vier Geschenke macht, kann nicht gewinnen. Wenn wir unsere Fehler abstellen, können wir aber gegen ein solches Spitzenteam nicht nur mitspielen, sondern auch punkten", versuchte Borr das Positive zu sehen.

Von unserer Mitarbeiterin Rebecca Schäfer