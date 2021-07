Betrunkener wirft mit Coladose nach Passanten

Lahnstein (ots). Am Sonntagmittag (04.07.), gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei ein Randalierer auf dem Salhofplatz gemeldet. Noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Störenfried entfernt. Auf Grund der abgegebenen Personenbeschreibung konnte der Mann wenig später in einer benachbarten Straße angetroffen und kontrolliert werden. Der 62-Jährige aus Lahnstein, der zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand, ist der Polizei nicht unbekannt. Den Mann erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

Wie sich erst im Nachhinein durch Zeugenbefragungen ergeben hat, warf der Mann offenbar zielgerichtet mit einer vollen Coladose nach dort verkehrenden Passanten. Zunächst warf der Mann einem Ehepaar die Dose hinterher. Nachdem er diese verfehlt hatte, hob er die Dose wieder auf und warf sie einer Frau hinterher, die einen Kinderwagen schob. Glücklicherweise wurde auch diese nicht getroffen. Letztlich versuchte er noch einen weiteren Passanten zu treffen. Dabei landete die Dose im dortigen Brunnen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Adolfstraße.

Die Geschädigten werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein unter der Tel.-Nr. 02621/9130 in Verbindung zu setzen.



