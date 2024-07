Der Angeklagte (l) sitzt vor Verhandlungsbeginn in einem Gerichtssaal im Amtsgericht Lehrte. Daneben steht sein Anwalt Christoph Rautenstengel (r). Dem Angeklagten werden versuchtes unerlaubtes Eindringen in die Justizvollzugsanstalt Sehnde sowie Widerstandshandlungen vorgeworfen. Der Mann soll am 9. Dezember 2022 versucht haben, in alkoholisiertem Zustand als Besucher die JVA zu betreten. Nachdem ihm das verwehrt wurde, soll er über den Zaun auf das Gelände geklettert sein. Anschließend soll er sich den Maßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten widersetzt haben. Weil er zum ersten Hauptverhandlungstermin nicht erschien, befindet sich der Angeklagte aktuell in Ungehorsamshaft in der JVA Sehnde. (zu dpa: «Betrunkener will ins Gefängnis - und muss es nun auch») Foto: Michael Matthey/DPA