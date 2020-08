Wittlich

Betrunkener beschädigte Eingangstür der Polizeiinspektion Wittlich

Am heutigen Morgen klingelte gegen 04:04 Uhr ein stark alkoholisierter 21 jähriger Mann an der Pforte der Polizeiinspektion Wittlich und verlangte in aggressiver Weise, ohne ersichtlichen Grund, Zutritt zur Dienststelle.