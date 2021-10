Betrügerisches Inkasso-Schreiben im Umlauf

Die Polizei Zell warnt vor dieser Betrugsmasche und rät zur Vorsicht.



In dem vorliegenden Fall erhielten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ein zweiseitiges Schreiben eines angeblichen Rechtsanwalts vom Inkasso-Unternehmen „INKASSO HAUPTZENTRALE FRANKFURT“.

In diesem zweiseitigen Schreiben werden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, einen bestimmten Forderungsbetrag mittels beigefügten und vorausgefüllten Zahlschein auf ein ausländisches Bankkonto – erkennbar an der IBAN – zu überweisen.

Als Grund der Forderung wird eine Anmeldung zum Dienstleistungsvertrag „DEUTSCHE JACKPOT LOTTO 6-49“angeführt, bei dem sich die Empfänger der Schreiben im Vorfeld telefonisch angemeldet hätten. Die daraus resultierenden Kosten wären nicht beglichen worden.



Es ist zu erwarten, dass auch weiterhin Haushalte derartige Schreiben mit Zahlungsaufforderung erhalten werden. Möglicherweise mit anderen Absendern und anderen ausländischen Kontoverbindungsdaten.



Daher warnt die Polizei Zell vor dieser Betrugsmasche und rät den Bürgerinnen und Bürgern:



– Prüfen Sie vor einer Überweisung die jeweilige Forderung auf

Richtigkeit

– Recherchieren Sie zu den jeweiligen Absenderfirmen und

Kontoverbindungen

– Informieren Sie sich bei der Verbraucherzentrale. Die

Verbraucherzentrale hat eine Liste mit bekannten unseriösen IBAN

und Namen von betrügerischen Inkassounternehmen

zusammengestellt.

– Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell



Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de



