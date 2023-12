Betrieb wurde durch Wasserkraft ermöglicht

Im Juni 1887 wurde die Malbergbahn in Betrieb genommen. Die beiden Wagen an der Berg- und der Talstation waren mit einem Stahlseil verbunden. Der Wagen in der Bergstation wurde in seinen Tanks mit Wasser befüllt, dadurch wurde er schwerer als der Wagen im Tal und zog diesen nach oben.