Eine Boeing 747 der Lufthansa landet am Frankfurter Flughafen. Mehrere Demonstranten waren am frühen Morgen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hatten sich festgeklebt. Der Flugverkehr war daraufhin vorläufig eingestellt worden. (zu dpa: «Betrieb am Flughafen Frankfurt läuft weitgehend normal») Foto: Arne Dedert/DPA