Besuch in den Nachbarschaftshäusern

Aus unserem Archiv

Die Thomas-Engel-Stiftung geht auf Ernst Engel, den einstigen Eigentümer der Kapp-Chemie in Miehlen, und seine Frau zurück. Sie gründeten die Stiftung 2009 im Gedenken an ihren Sohn Thomas, der im Jahr davor an Krebs gestorben war. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation Young Heroes kümmert sich die Stiftung in Swasiland um ungefähr 3000 Aidswaisen. Denn in dem Königreich im Süden Afrikas leben nach Zahlen von UNAIDS aus dem Jahr 2015 etwa 240.000 von 1,2 Millionen Menschen mit HIV, wie die Stiftung in einem ihrer Flyer erklärt. 80.000 Kinder bis zum Alter von 15 Jahren haben ein oder beide Elternteile verloren – meist sind sie an Aids gestorben. Solche Kinder betreut die Thomas-Engel-Stiftung mit ihrem Partner vor Ort in 100 sogenannten Neighbourhood-Carepoints (NCPs) – übersetzt Nachbarschaftshäusern. „Wir sind im südlichsten und gleichzeitig ärmsten Distrikt im Land tätig, in Shiselweni“, erklärt Jan Menzel, der Vorsitzende des Fördervereins der Stiftung.Die Kinder bekommen eine warme Mahlzeit, Vorschulunterricht und eine medizinische Grundversorgung. Erst im November war Menzel selbst mit einer kleinen Gruppe um Stiftungsgründer Ernst Engel in Afrika. Dort hat er einige der Nachbarschaftshäuser besucht. Sein Eindruck: „Diese NCPs sind ganz unterschiedlich vom Entwicklungsstand.“ Das betreffe sowohl die Ausstattung als auch die Arbeit, die dort geleistet werde. Denn nicht alle Einheimischen, die sich ehrenamtlich um die Kinder kümmern – Caregivers genannt –, seien auf demselben Wissensstand, wenn es etwa darum gehe, Vorschulwissen zu vermitteln. Für Menzel ist das eine wichtige Aufgabe für die Zukunft: die Nachbarschaftshäuser auf den gleichen Stand zu bringen.