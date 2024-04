Besser wäre ein Kommunikationsbotschafter: Kommentar zum Metallherz im Andernacher Schlossgarten

Anzeige

Es ist einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Diese geflügelten Worte gelten meistens – aber nicht immer. Hätte Christian Greiner dieses Projekt besser im Voraus an den Stadtrat kommuniziert – auch wenn er dessen Zustimmung nicht braucht. Vielleicht hätte es etwas länger gedauert, aber der Andernacher Stadtchef hätte sich damit Unmut im Rat erspart. Kurz vor der Kommunalwahl wird auch eine nette Idee schnell von verschiedenen Seiten zu einem diskussionwürdigen Thema gemacht. Dabei hilft es nicht, wenn die Ankündigung städtischer Projekte auf privaten Instagram-Accounts passiert und man sich in einem hashtaggefüllten Beitrag „potenziellen Romantikbotschafter“ nennt. In der Kommunalpolitik ist es doch manchmal wie in der Liebe: Um den Frieden zu bewahren, ist es manchmal wichtiger, offen über Dinge zu reden, als im Recht zu sein.