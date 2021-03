Besondere Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am 12.03.2021, gegen 18:40 Uhr, kam es in Höhe der Bahnhofstraße 47 in 56112 Lahnstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zunächst fuhr der Unfallverursacher, ein PKW Audi Farbe grau, auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW mit Anhänger auf. In Folge stiegen der Fahrer und ein weiterer Insasse aus dem unfallverursachenden PKW aus und flüchteten zu Fuß in Richtung einer dortigen Bahnhofsunterführung vom Unfallort. Der vormalige Beifahrer aus dem Unfallverursachenden PKW setzte sich nun auf den Fahrersitz, setzte mit dem PKW zurück und touchierte dabei den dahinter wartenden PKW. Unmittelbar nach diesem erneuten Verkehrsunfall flüchtete der Unfallverursacher / der PKW unerlaubter Weise in Richtung Kölner Straße vom Unfallort. An den beiden geschädigten PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, keine Verletzten. Das amtliche Kennzeichen des Unfallverursachers / des PKW steht zwischenzeitlich fest, entsprechend wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.



Die zu Fuß geflüchteten Personen wurden von einem Zeugen wie folgt beschrieben:



1. Person:



männlich, ca. 28-35 Jahre alt, ca. 185cm groß, hagere Statur, schwarze kurze Haare



2. Person:



weiblich, ca. 28-35 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlanke Statur, blonde Haare, trug einen hellen Mantel



Hinweise zur Verkehrsunfallflucht, insbesondere zu den o.g. beteiligten Personen, bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 0261-9130

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell