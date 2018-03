Aus unserem Archiv

Da hilft nur noch beten! Marco Chiudinelli fleht seinen am Boden liegenden Schläger an. Der Schweizer war mit sich und seinem Arbeitsgerät unzufrieden. Chiudinelli verlor in der zweiten Runde beim ATP-Turnier in Washington sein Match gegen den US-Amerikaner James Blake mit 2:6, 4:6. Foto: Shawn Thew