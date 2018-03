Aus unserem Archiv

Bonn

Bei der Bundesnetzagentur häuft sich die Kritik an der Post. Bundesbürger hätten im vergangenen Jahr 6100 Beschwerden eingereicht – das seien gut 50 Prozent mehr gewesen als 2016, sagte ein Sprecher der Behörde. In der für die Post besonders arbeitsintensiven Weihnachtszeit schnellte der Wert aber nach oben. Es geht um verspätete Briefe und Pakete oder Einwürfe in falsche Briefkästen. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet. Eine Post-Sprecherin sagte, man nehme jede Beschwerde ernst.