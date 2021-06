Beschädigung der Grillhütte „Hochgericht“ in Zell-Barl

In der der Nacht von Samstag, den 12.06, auf Sonntag, den 13.06, wurden an der Grillhütte auf dem Schwanz „Hochgericht“ mutwillig die Fensterläden eines Fensters aufgehebelt und dann mit einem Stein die Scheibe eingeworfen.



Außerdem wurde der Bereich vor der Grillhütte erheblich verschmutzt und auch Müll zurückgelassen.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell