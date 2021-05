Beschädigter PKW vor dem A.R.T. Gelände Rittersdorf

Am Mittwoch, 19.05.2021 kam es zwischen 12:20 Uhr und 16:15 Uhr vor dem Entsorgungs- und Verwertungszentrum der A. in Rittersdorf (Bildchen) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Rittersdorf (Bildchen) (ots) – Am Mittwoch, 19.05.2021 kam es zwischen 12:20 Uhr und 16:15 Uhr vor dem Entsorgungs- und Verwertungszentrum der A.R.T. in Rittersdorf (Bildchen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein vor dem Tor geparkter, silberner PKW an der Heckklappe beschädigt. Es ist wahrscheinlich, dass jemand mit einem LKW oder einem Anhänger rückwärts gegen den silbernen Kombi gefahren ist.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell