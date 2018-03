Bernhard Lohrum will Kreis nicht ins Chaos stürzen

Kein Teaser vorhanden

Die Fußballer wie Yannick Wenig (VfL Altendiez, am Ball) und nicht irgendwelches Geschacher um Funktionärs-Posten sollen im Kreis weiter im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Foto: Andreas Hergenhahn

Mit Kenntnissen von heute würde es die Zusage nicht mehr geben

"Ja, ich habe dies Aslan im Januar zugestanden", gibt Lohrum frank und frei auf Anfrage der RLZ zu. "Im Januar war ich jedoch komplett unwissend, was da alles auf mich zukommt. Ich hatte mich zuvor mit dem Amt des KSO und dem Kreisvorstand ja nie beschäftigt. Mit den Kenntnissen von heute würde ich eine solche Zusage nicht mehr machen."

Und warum hat er sich überhaupt als Basibüyüks Nachfolger wählen lassen? Lohrum: "Wir Schiedsrichter wollten nicht, dass es vielleicht ein anderer macht, den wir nicht wollen."

Im nächsten Atemzug erklärt der Staffeler aber auch, warum er jetzt dennoch einen Rückzieher macht, den er vor rund 14 Tagen bei der Pflichtbelehrung der Schiedsrichter in Holzheim Basibü-yük auch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt hat. "Ich will nicht, dass nahezu der komplette Kreisvorstand zurücktritt und vor allem Michael Vogt, den alle sehr schätzen, nichts mehr machen will. Der Kreis ginge vor die Hunde. Ich will ihn nicht ins Chaos stürzen. Das ist die Sache wegen eines Einzelnen nicht wert."

Lohrum hat sich gut ins alles andere als leichte Amt eingearbeitet, der Laden läuft. "Bisher gab's noch keinen Anruf von einem Verein, der sich in irgendeiner Form bei mir beschwert hätte."

Aslan Basibüyük tut genau das – gegenüber der RLZ sogar sehr vehement und mit markigen Worten. "Bernhard Lohrum hatte mir im Januar sein Wort gegeben, nach Beendigung meiner Sperre im Mai zurückzutreten. Jetzt hat er nicht den Arsch in der Hose, um zu seinem Wort zu stehen. Ich fühle mich von den eigenen Leuten verraten. Die reden immer nur von Fairness, praktizieren sie aber nicht."

Dass er – wie im der RLZ vorliegenden Schreiben des amtierenden Kreisvorstands an die Vereine vermutet – die Basis kontaktieren wolle, um einen außerordentlichen Kreistag zum Zwecke seiner Wahl zum KSO einzuberufen, stellt er in Abrede. "Ich kann überhaupt keinen Kreistag einberufen."

Rehbein schließt Zusammenarbeit mit Basibüyük kategorisch aus

Verwundert und geärgert hat sich Basibüyük, dem nach eigener Aussage die Verbands-Oberen mit dem Verhängen der achtmonatigen Sperre lediglich einen Denkzettel verpassen wollten, über eine E-Mail aus Hahnstätten. Manfred Rehbein, der Vorsitzende der dortigen TuS, hat dem Ex-KSO unmissverständlich mitgeteilt, dass er mit aller Macht verhindern wolle, dass Basibüyük wieder ein Amt im Kreisvorstand übernehmen werde. "Wenn Basibüyük wieder in den Kreisvorstand einzieht, höre ich sofort auf. So denken auch Helmut Hohl, Helmut Lorch und viele andere in unseren Reihen."

