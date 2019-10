Hannover (dpa)

Hannover (dpa). Die Berlin Volleys haben erstmals den Volleyball-Supercup gewonnen. Der Hauptstadtclub setzte sich in diesem seit 2016 stattfindenden Wettbewerb zwischen deutschem Meister und Pokalsieger gegen den VfB Friedrichshafen am Sonntag in Hannover klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) durch.