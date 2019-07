Berlin

Berlin führt Diesel-Fahrverbote in wenigen Straßen ein

Berlin will mit Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge und mehr Tempo-30-Strecken die Luftqualität in der Stadt verbessern. Der rot-rot-grüne Senat hat die Einführung von Diesel-Fahrverboten für Abschnitte in acht Straßen, darunter mehrere im Bezirk Mitte beschlossen. Überhöhte Stickstoffdioxid-Werte sind Grund für Fahrverbote für ältere Diesel, die es bereits in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt gibt. Andere Städte könnten folgen. Wann genau die Strecken für ältere Diesel-Fahrzeuge tabu sein werden, ist noch nicht klar.