Berichte: London will Abstimmung zum Brexit-Deal verschieben

London

Die britische Regierung will die Abstimmung zum Brexit-Abkommen im Parlament Medienberichten zufolge verschieben. Das meldete unter anderem die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Bestätigen konnte ein Regierungssprecher das auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber nicht. Der Termin war ursprünglich für Dienstagabend angesetzt, doch eine Niederlage für die Regierung zeichnet sich immer deutlicher ab. Am Nachmittag will sich Premierministerin Theresa May vor dem Parlament äußern.