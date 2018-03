Aus unserem Archiv

Pittsburgh

An einer Autowaschanlage in Melcroft im US-Staat Pennsylvania sind fünf Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Ein weitere Person sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, meldete unter anderem der Sender Fox News unter Berufung auf Polizeiangaben. Unklar blieb demnach zunächst, ob der Schütze flüchten konnte oder selbst getötet wurde. Es bestehe aber keine Gefahr mehr, zitierte der Sender die Polizei. Melcroft liegt ungefähr 85 Kilometer südöstlich von Pittsburgh.